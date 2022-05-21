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Стал известен обладатель награды лучшему нападающему сезона в чемпионате Италии

Стал известен обладатель награды лучшему нападающему сезона в чемпионате Италии
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32-летний итальянский нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле признан лучшим нападающим по итогам сезона в чемпионате Италии. Об этом сообщает пресс-служба турнира в «Твиттере».

В нынешнем сезоне Серии А Иммобиле забил 27 голов в 31 матче, опередив ближайшего преследователя в лице Душана Влаховича из «Ювентуса» на три мяча, сыграв на четыре встречи меньше. Замкнул тройку лучших Лаутаро Мартинес из «Интера» — 21 гол в 34 матчах.

В заключительном туре «Лацио» примет на домашнем стадионе «Верону», занимающую девятую строчку в турнирной таблице Серии А.

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Напомним, Иммобиле стал игроком «Лацио» летом 2016 года, перейдя из «Севильи» за € 9,5 млн. С тех пор он провёл за римский клуб 259 матчей во всех турнирах, в которых отметился 182 голами и 46 результативными передачами.

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