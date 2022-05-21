«Реал» близок к продлению контракта с Винисиусом

Мадридский «Реал» практически договорился о продлении контракта с крайним нападающим клуба Винисиусом Жуниором, сообщает Globo Esporte.

По сведениям источника, новое соглашение футболиста будет рассчитано до 2028 года с существенным повышением заработной платы. Действующий контракт молодого бразильца с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Ла Лиги на счету Винисиуса Жуниора 34 матча, в которых он забил 17 голов и отдал 13 результативных передач. Бразилец также принял участие в 12 матчах нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач.

Напомним, ранее мадридский «Реал» стал чемпионом Испании, а также вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Ливерпулем».

«Реал» не смог обыграть «Бетис» в заключительном матче сезона.