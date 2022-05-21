Президент «ПСЖ»: Ди Мария определённо оставил след в истории клуба

Президент «Пар Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи поблагодарил аргентинского нападающего Анхеля Ди Марию за выступления в команде.
«Анхель Ди Мария определённо оставил след в истории клуба. Болельщики запомнят его как игрока с безупречным складом ума, который демонстрировал неизменное стремление защищать наши цвета. Я приглашаю всю семью «Пари Сен-Жермен» встретиться сегодня в «Парк де Пренс», чтобы воздать ему должное, которое он заслуживает», — приводит слова Аль-Хелаифи пресс-служба клуба.
Сегодня, 21 мая, «ПСЖ» проведёт финальный матч чемпионата Франции сезона-2021/2022 с «Метцем». Ранее сообщалось, что после встречи парижане обещают световое, звуковое и пиротехническое шоу, которое продолжится вручением наград.
Титул чемпиона Франции капитану команды Маркиньосу вручит Андрей Шевченко.
- 21 мая 2022
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