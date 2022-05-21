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«Динамо» будет награждено медалями чемпионата России после матча с «Сочи»

«Динамо» будет награждено медалями чемпионата России после матча с «Сочи»
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«Динамо» будет награждено медалями за нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги сразу после матча с «Сочи», сообщает пресс-служба турнира.

Церемония пройдёт на «ВТБ Арене» после завершения матча 30-го тура РПЛ «Динамо» – «Сочи», который стартует в 17:00 мск, как и все остальные игры тура.

Динамовцы, как и сочинцы, досрочно завоевали места в призовой тройке, итоговое положение команд определится в личной встрече на «ВТБ Арене». Перед 30-м туром соперники набрали по 53 очка, однако москвичи идут вторыми благодаря победе в первом круге (1:0). «Динамо» финиширует в медалях РПЛ впервые с 2008 года, тогда команда стала бронзовым призёром. «Сочи» для итогового второго места в РПЛ требуется только победа, «Динамо» устроит и ничья.

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