Лещенко — о матче «Динамо» — «Сочи»: будет остроконфликтная борьба

Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».
«Будет остроконфликтная борьба. Это будет интересное противостояние двух разных команд. Я буду на стадионе петь песню «Команда молодости нашей».
Будет хороший матч на прекрасном стадионе, команды мотивированы. «Сочи» никогда не были в числе призёров, «Динамо» тоже давно не были. Борьба будет острая и интересная — это здорово для болельщиков», — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Матч 30-го тура чемпионата России «Динамо» — «Сочи» состоится сегодня, 21 мая, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Сочи».
- 21 мая 2022
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