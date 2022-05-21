Самуэль Жиго будет капитаном «Спартака» в матче РПЛ с «Химками»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго будет капитаном команды в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками», сообщает пресс-служба московского клуба.



Напомним, с нового сезона Жиго будет играть за «Марсель».

28-летний французский защитник пополнил состав московского клуба в летнее трансферное окно 2018 года, перейдя из бельгийского клуба «Гент». В нынешнем сезоне Жиго принял участие в 26 матчах чемпионата России, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Спартак» состоится сегодня, 21 мая, на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Спартак».