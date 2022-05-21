Самуэль Жиго будет капитаном «Спартака» в матче РПЛ с «Химками»
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Защитник «Спартака» Самуэль Жиго будет капитаном команды в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками», сообщает пресс-служба московского клуба.
Напомним, с нового сезона Жиго будет играть за «Марсель».
28-летний французский защитник пополнил состав московского клуба в летнее трансферное окно 2018 года, перейдя из бельгийского клуба «Гент». В нынешнем сезоне Жиго принял участие в 26 матчах чемпионата России, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Спартак» состоится сегодня, 21 мая, на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Спартак».
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