«Нижний Новгород» — «Зенит»: Дзюба будет капитаном санкт-петербургского клуба
Поделиться
Стали известны стартовые составы «Нижнего Новгорода» и «Зенит» на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Нижний Новгород» — «Зенит».
«Нижний Новгород»: Гойло, Козлов, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Калинский, Шарипов, Кравцов, Берковский, Сулейманов.
Запасные: Нигматуллин, Анисимов, Пенчиков, Александров, Миладинович, Кечкеш, Горбунов, Карасёв, Ткачук, Милсон.
«Зенит»: Одоевский, Круговой, Адамов, Алип, Оздоев, Сутормин, Кузяев, Мостовой, Барриос, Дзюба, Сергеев.
Запасные: Кержаков, Бязров, Масальский, Вахания, Сергеев, Черномырдин, Столбов, Ногтев, Фаттев.
Комментарии
- 21 мая 2022
-
16:11
-
16:08
-
16:04
-
16:03
-
16:02
-
15:59
-
15:56
-
15:51
-
15:50
-
15:45
-
15:44
-
15:41
-
15:35
-
15:32
-
15:00
-
14:53
-
14:45
-
14:35
-
14:30
-
14:30
-
14:30
-
14:25
-
14:15
-
14:12
-
14:00
-
13:58
-
13:47
-
13:45
-
13:37
-
13:34
-
13:30
-
13:15
-
13:06
-
13:00
-
12:46
Партнерский контент