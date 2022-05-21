Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нижний Новгород» — «Зенит»: Дзюба будет капитаном санкт-петербургского клуба

«Нижний Новгород» — «Зенит»: Дзюба будет капитаном санкт-петербургского клуба
Комментарии

Стали известны стартовые составы «Нижнего Новгорода» и «Зенит» на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Нижний Новгород» — «Зенит».

«Нижний Новгород»: Гойло, Козлов, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Калинский, Шарипов, Кравцов, Берковский, Сулейманов.

Запасные: Нигматуллин, Анисимов, Пенчиков, Александров, Миладинович, Кечкеш, Горбунов, Карасёв, Ткачук, Милсон.

«Зенит»: Одоевский, Круговой, Адамов, Алип, Оздоев, Сутормин, Кузяев, Мостовой, Барриос, Дзюба, Сергеев.

Запасные: Кержаков, Бязров, Масальский, Вахания, Сергеев, Черномырдин, Столбов, Ногтев, Фаттев.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022