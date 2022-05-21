«Балтика» — «Факел»: гости забили, повысив свои шансы на выход в РПЛ напрямую
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В Калининграде проходит матч 38-го тура ФНЛ, где местная «Балтика» борется с воронежским «Факелом». На 51-й минуте матча счёт открыл полузащитник гостей Роман Акбашев. Параллельно «Оренбург» пропустил гол от «Волгаря» (2:2).
Отметим, что данный матч имеет большую важность для «Факела»: если команда из Воронежа одержит победу, то сможет напрямую выйти в Российскую Премьер-Лигу — в случае ничьей в матче «Волгарь» — «Оренбург» и поражения московского «Торпедо», в данный момент играющего с «Кубанью» (Краснодар), счёт в матче 1:1.
При это если будет одинаковое количество очков у «Оренбурга» и «Факела», а «Торпедо» будет выше, то «Факел» обойдёт «Оренбург».
Ранее «Чемпионату» подтвердили, что «Факел» получил лицензию РФС-1.
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