«Спартак»: Джикия поддержал решение отдать капитанскую повязку Жиго

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил решение отдать капитанскую повязку защитнику Самуэлю Жиго на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».
«Да, Жиго сегодня капитан. Это совместное решение. У нас капитан — Джикия. Это он поддержал эту идею. Такая дань уважения Самуэлю, который столько матчей отдал за «Спартак» и стал одним из лидеров команды. Мне кажется, это красиво! Жиго попрощался с трибунами на прошлом матче. Надеюсь, самые главные и яркие церемонии будут через восемь дней», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Спартак» состоится сегодня, 21 мая, на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Спартак».
- 21 мая 2022
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