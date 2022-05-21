«Факел» и «Торпедо» напрямую пробились в РПЛ, «Оренбург» и «СКА-Хабаровск» — в стыках

Сегодня, 21 мая, состоялся заключительный 38-й тур Футбольной национальной лиги. По его итогам определились команды, которые пробились в Российскую Премьер-Лигу. Повышения в классе добились «Торпедо» и «Факел». Московский клуб сыграл вничью с «Кубанью» (2:2). «Факел» переиграл «Балтику» со счётом 1:0.



Также определились участники стыковых матчей с клубами Российской Премьер-Лиги. Ими стали «Оренбург», который сыграл вничью с «Волгарём» (2:2), и «СКА-Хабаровск» (ранее проиграл «Акрону» со счётом 0:3).



18 мая состоялась жеребьёвка, на которой определились хозяева и гости первых стыковых матчей за право выхода в Российскую Премьер-Лигу, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.



Команды Футбольной национальной лиги проведут первые стыковые матчи дома. Первые две встречи состоятся 25 мая, а ответные – 28 мая.

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