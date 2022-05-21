«Арсенал» — «Урал»: тульский клуб отыграл один гол перед перерывом

Сегодня, 21 мая, в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Арсенал» принимает «Урал». Игра проходит на стадионе «Арсенал» в Туле. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Урал».
«Арсенал» отыграл один гол на 42-й минуте игры. «Урал» выигрывает со счётом 2:1 и в лайв-таблице спасается от попадания в зону стыковых матчей.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогают ему ассистенты Илья Елеференко (Москва) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервный рефери — Артём Смолин (Великий Устюг).
«Урал» в 29 матчах набрал 30 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (23) — на 16-м месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».
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