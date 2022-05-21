«Серебро было бы лучше». Овечкин — о третьем месте «Динамо» в РПЛ

Хоккеист и болельщик московского «Динамо» Александр Овечкин после поражения команды от «Сочи» (1:5) в 30-м туре чемпионата России прокомментировал итоговое место команды в турнирной таблице.

«Бронза? Медаль есть медаль. Серебро было бы лучше. Что есть, то есть», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с судьёй Владимиром Москалёвым из Воронежа

«Динамо» в 30 матчах набрало 53 очка и финишировало на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Сочи» (56) — на втором месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».



Финал Кубка России состоится 29 мая. «Динамо» сыграет со «Спартаком».