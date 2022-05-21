Джикия: вы же видели, какую рыбу я поймал? Есть видео, но там комментарии не для интернета

Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о своих успехах в рыбалке.

«Вы же видели, какую рыбу я поймал? Приезжайте в следующий раз, зафиксируете на камеру — удалась рыбалка или нет. Конечно, ту рыбу, которую вы увидели, выловил я. Есть видео, но там, к сожалению, комментарии не для интернета», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 21 мая, в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Химки» принимали московский «Спартак». Игра проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы.

«Спартак» набрал 38 очков в 30 матчах и финишировал на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (32) заняли 13-е место и примут участие в стыковых матчах за право сохранения прописки в РПЛ.