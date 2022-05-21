Бийол: хотел бы играть в ЦСКА. Но стоит говорить не только о футболе — у меня есть семья

Футболист ЦСКА Яка Бийол высказался по поводу своего будущего.

«Посмотрим, останусь ли в ЦСКА. Я очень люблю этот клуб, играю тут четвёртый год и хотел бы играть тут дальше. Только в больших клубах прощаются с игроками, как с Марио и Дзагоевым. Но стоит говорить не только о футболе. У меня есть семья, я их давно не видел, три месяца – это было тяжёлое время. Отсутствие еврокубков? Это не такой важный фактор», — передаёт слова Бийола корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). В зоне вылета из РПЛ финишировали казанский «Рубин» и тульский «Арсенал». В стыковых матчах с клубами ФНЛ примут участие «Уфа» и «Химки». ЦСКА занял пятое место в таблице.