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Джанаев — о новом контракте с «Сочи»: будем разговаривать. Хочется остаться

Джанаев — о новом контракте с «Сочи»: будем разговаривать. Хочется остаться
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Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев высказался о ситуации со своим контрактом с командой.

«Сейчас будем разговаривать по поводу контракта. Сейчас ничего не подписал. Как подпишу, сообщу. Сейчас сезон закончится. Сядем за стол переговоров. Естественно, хотелось бы остаться в «Сочи». За три года большую работу проделали. Вроде короткий путь, но вы видите: болельщики «Динамо» хлопали. Фанатов не обманешь. Мы проделали большую работу и хотим продолжать», — передаёт слова Джанаева корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Сегодня, 21 мая, в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Динамо» встречалось с «Сочи». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась разгромной победой сочинцев со счётом 5:1. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа.

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