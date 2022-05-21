Магнуссон: это был тяжёлый сезон. ЦСКА — отличная команда, будут приятные воспоминания

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал предстоящий уход из команды. Стороны не будут продлевать соглашение, истекающее в конце сезона.

«Для меня это был сложный сезон. Отличная команда, будут приятные воспоминания!» — передаёт слова Магнуссона корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Сегодня, 21 мая, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 ЦСКА принимал «Ростов». Хозяева одержали победу — 4:0.



Московский ЦСКА набрал 50 очков в 30 матчах и занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (38) — на девятом месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».