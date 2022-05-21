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Максим Мухин: играть с Гбаменом — одно удовольствие

Максим Мухин: играть с Гбаменом — одно удовольствие
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Полузащитник ЦСКА Максим Мухин признался, что ему нравится играть в паре с хавбеком Жан-Филиппом Гбаменом.

«Мой тандем с Гбаменом? Неплохой, есть скорость, передачи, видение поля, техника. Одно удовольствие с ним играть», — передаёт слова Мухина корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

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Ранее московский ЦСКА объявил об уходе полузащитника Жан-Филиппа Гбамена, который выступал за команду на правах аренды. Полноценный контракт игрока принадлежит английскому «Эвертону».

Напомним, 26-летний Гбамен присоединился к ЦСКА в зимнее трансферное окно, перейдя из «Эвертона» на правах аренды. Ивуарийский полузащитник провёл 12 матчей за армейцев, забил один гол, отдал две результативные передачи и получил одну награду лучшему игроку матча.

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