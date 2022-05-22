Месси не попал в топ-5 лучших игроков Лиги 1 по обводкам, лидер – Мбаппе

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не попал пятёрку лучших игроков Лиги 1 по количеству успешных обводок в завершившемся сезоне.



Лидером рейтинга стал одноклубник Месси француз Килиан Мбаппе, на его счету 111 успешных обводок. Второе место занял полузащитник «Анже» марокканец Софьян Буфаль (90). Замыкает тройку лидеров бразилец Лукас Пакета из «Лиона» (81).



Лионель Месси занял седьмое место в рейтинге, сделав 64 успешных обводки.



Ранее сообщалось, что Месси показал худший результат в чемпионате по набранным очкам (гол + пас) за последние 15 лет, записав на свой счёт шесть голов и 14 результативных передач.

Месси перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2021 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость аргентинского нападающего в € 60 млн.

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