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Бывший защитник ЦСКА Виктор Васин забил первый гол за казахстанский «Кайрат»

Бывший защитник ЦСКА Виктор Васин забил первый гол за казахстанский «Кайрат»
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Экс-игрок московского ЦСКА Виктор Васин в матче 12-го тура чемпионата Казахстана «Кайрат» (Алматы) — «Шахтёр» (Караганда) (2:0) стал автором одного из голов алматинского клуба. Этот гол стал первым для российского защитника после перехода в казахстанскую команду.

Россиянин отличился на 15-й минуте матча. Он перешёл в «Кайрат» в феврале 2022 года из ЦСКА. Второй гол в матче на 85-й минуте забил нападающий Жоао Пауло.

«Кайрат» располагается на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Казахстана, «Шахтёр» занимает 6-ю позицию. Оба клуба имеют по 16 очков, однако у карагандинцев одна игра в запасе.

За ЦСКА 33-летний Виктор Васин с перерывами выступал с 2011 года. На его счету два гола и четыре результативные передачи в 98 матчах за московский клуб. За сборную России футболист провел 13 матчей и забил два мяча.

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