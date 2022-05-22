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Объявлена символическая сборная 30-го тура РПЛ по версии WhoScored

Объявлена символическая сборная 30-го тура РПЛ по версии WhoScored
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Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

Лучшим футболистом тура стал нападающий «Сочи» Матео Кассьерра, получивший оценку 10. В матче 30-го тура чемпионата России с «Динамо» Кассьерра отметился хет-триком. Встреча завершилась победой сочинского клуба со счётом 5:1. «Сочи» впервые завоевал серебряные медали РПЛ

Сборная 30-го тура РПЛ: Станислав Агкацев («Краснодар», 8,3), Марио Фернандес (ЦСКА, 8,2), Лукас Масоэро («Нижний Новгород», 8,5), Игорь Дивеев (ЦСКА, 8,0), Наир Тикнизян («Локомотив», 7,9), Кирилл Боженов («Химки», 8,0), Иван Обляков (ЦСКА, 9,7), Кристиан Нобоа («Сочи», 8,4), Чидера Эджуке (ЦСКА, 7,9), Матео Кассьерра («Сочи», 10), Антон Заболотный (ЦСКА, 7,8).

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