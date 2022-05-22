Набабкин: мне будет очень тяжело без Дзагоева в ЦСКА

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин поделился впечатлениями от продления контракта с армейцами, а также высказался об уходе полузащитника Алана Дзагоева из московской команды.
«Я рад, что мы продлили контракт. Переговоры шли недолго, быстро решили и продлили.
Мне лично будет очень тяжело без Дзагоева. Конечно, жалко, обидно, что расходятся наши пути. Я желаю Дзаге удачи и успехов. Он очень качественный и сильный футболист, поэтому ещё проявит себя.
На будущий сезон самый позитивный, самый хороший настрой», — сказал Набабкин в интервью пресс-службе ЦСКА.
Напомним, 20 мая ЦСКА объявил о досрочном прекращении действия контракта c Дзагоевым. Соглашение между сторонами действовало до конца следующего сезона. Дзагоев стал игроком ЦСКА в 2007 году, а в апреле 2008-го провёл за команду первый матч.
- 22 мая 2022
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