Набабкин: мне будет очень тяжело без Дзагоева в ЦСКА

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин поделился впечатлениями от продления контракта с армейцами, а также высказался об уходе полузащитника Алана Дзагоева из московской команды.



«Я рад, что мы продлили контракт. Переговоры шли недолго, быстро решили и продлили.



Мне лично будет очень тяжело без Дзагоева. Конечно, жалко, обидно, что расходятся наши пути. Я желаю Дзаге удачи и успехов. Он очень качественный и сильный футболист, поэтому ещё проявит себя.



На будущий сезон самый позитивный, самый хороший настрой», — сказал Набабкин в интервью пресс-службе ЦСКА.

Напомним, 20 мая ЦСКА объявил о досрочном прекращении действия контракта c Дзагоевым. Соглашение между сторонами действовало до конца следующего сезона. Дзагоев стал игроком ЦСКА в 2007 году, а в апреле 2008-го провёл за команду первый матч.