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Набабкин: мне будет очень тяжело без Дзагоева в ЦСКА

Набабкин: мне будет очень тяжело без Дзагоева в ЦСКА
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Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин поделился впечатлениями от продления контракта с армейцами, а также высказался об уходе полузащитника Алана Дзагоева из московской команды.

«Я рад, что мы продлили контракт. Переговоры шли недолго, быстро решили и продлили.

Мне лично будет очень тяжело без Дзагоева. Конечно, жалко, обидно, что расходятся наши пути. Я желаю Дзаге удачи и успехов. Он очень качественный и сильный футболист, поэтому ещё проявит себя.

На будущий сезон самый позитивный, самый хороший настрой», — сказал Набабкин в интервью пресс-службе ЦСКА.

Напомним, 20 мая ЦСКА объявил о досрочном прекращении действия контракта c Дзагоевым. Соглашение между сторонами действовало до конца следующего сезона. Дзагоев стал игроком ЦСКА в 2007 году, а в апреле 2008-го провёл за команду первый матч.

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