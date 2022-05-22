«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: Cалах и ван Дейк — на скамейке запасных хозяев

Сегодня, 22 мая, в рамках 38-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» на стадионе «Энфилд» встретится с «Вулверхэмптоном». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы команд:
«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Конате, Матип, Робертсон, Тьяго, Кейта, Жота, Диас, Мане.
Запасные: Келлехер, ван Дейк, Милнер, Фирмино, Салах, Джонс, Минамино, Цимикас, Эллиотт.
«Вулверхэмптон»: Са, Джонни, Боли, Коуди, Тоти, Айт Нури, Дендонкер, Невеш, Моутинью, Хименес, Нету.
Запасные: Рудди, Хувер, Марсал, Поденсе, Тринкан, Москера, Силва, Оливейра, Хи Чан.
«Ливерпуль» с 89 очками занимает в турнирной таблице чемпионата Англии второе место, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на одно очко. «Вулверхэмптон» (51) — восьмой.
- 22 мая 2022
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