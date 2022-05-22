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Колыванов: если «Динамо» будет вальяжно играть, то и от «Спартака» получит, как от «Сочи»

Колыванов: если «Динамо» будет вальяжно играть, то и от «Спартака» получит, как от «Сочи»
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Известный российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал результат матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Сочи» (1:5).

«С «Динамо» случилось то, что с ним случалось последние пять туров. В обороне просто пожар, команда много пропускает, полузащитники недорабатывают. Создалось ощущение, что команда играет в какой-то супероткрытый футбол. Если «Динамо» так же вальяжно будет играть в обороне в финале, то и от «Спартака» получат столько же. Хотя красно-белые вчера тоже провалили матч с «Химками», — сказал Колыванов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Финальный матч Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники» в Москве.

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