Колыванов: если «Динамо» будет вальяжно играть, то и от «Спартака» получит, как от «Сочи»

Известный российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал результат матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Сочи» (1:5).



«С «Динамо» случилось то, что с ним случалось последние пять туров. В обороне просто пожар, команда много пропускает, полузащитники недорабатывают. Создалось ощущение, что команда играет в какой-то супероткрытый футбол. Если «Динамо» так же вальяжно будет играть в обороне в финале, то и от «Спартака» получат столько же. Хотя красно-белые вчера тоже провалили матч с «Химками», — сказал Колыванов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



Финальный матч Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники» в Москве.