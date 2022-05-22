Эдинсон Кавани проводит последний матч за «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани принимает участие в матче заключительного 38-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Кристал Пэлас» (идёт второй тайм, 0:1).



Как сообщается на официальном сайте «красных дьяволов», данный матч станет последним для уругвайца в манчестерском клубе. Летом у Кавани истекает контракт с «МЮ», поэтому он покинет клуб в качестве свободного агента.



В текущем сезоне форвард провёл за «Ман Юнайтед» 19 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. Также в нынешнем сезоне в его активе семь матчей и один мяч за национальную сборную Уругвая. Ранее Кавани выступал за «ПСЖ», «Наполи» и «Палермо». Transfermarkt оценивает текущую стоимость Эдинсона Кавани в € 4 млн.

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