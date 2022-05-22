«Я этого не говорил». Де Хеа опроверг свои слова про «Манчестер Юнайтед»
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа опроверг то, что он высказывался негативно в адрес своей команды.
Аккаунт UtdDistrict в «Твиттере» опубликовал следующие слова испанского футболиста:
«Честно говоря, летом я много работал, чтобы попасть в стартовый состав, показать свой уровень и помочь команде. Думаю, что я хорошо играл, но у нас плохая команда. Поэтому не имеет значение то, что я сделал».
Де Хеа заметил этот пост и сразу ответил:
«Я этого не говорил. Пожалуйста, проверяйте информацию, перед тем, как публиковать», — написал де Хеа.
Напомним, в нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» финишировал на шестой строчке турнирной таблицы с 58 очками. Манкунианцы в следующем сезоне примут участие в Лиге Европы.
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