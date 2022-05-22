Златан Ибрагимович посвятил победу в чемпионате Италии Мино Райоле

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о своём будущем в футболе после победы в чемпионате Италии.

«Я продолжу играть, если буду чувствовать себя хорошо физически. Приму своё решение в ближайшее время. У меня было много проблем со здоровьем, но я приму решение в скором времени.

Это скудетто для Райолы. Это первый трофей, который я выиграл без Мино», — приводит слова Ибрагимовича журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Мино Райолы не стало 30 апреля 2022 года на 55-м году жизни. Он долгое время был агентом 40-летнего шведского футболиста.

В нынешнем сезоне Ибрагимович в 23 матчах итальянской Серии А забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Соглашение Златана с «Миланом» истекает в конце сезона.