Агент Левандовского: «Бавария» потеряла его не только как игрока, но и человека

Пини Захави, агент нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского, высказался о будущем польского футболиста.
«Бавария» говорит, что у Левандовского контракт до 2023 года? Конечно, они могут оставить Роберта еще на год… но я этого не рекомендую.
Он хочет уйти этим летом, никого из нас не волнуют деньги. Правда в том, что он не чувствует уважения со стороны руководства уже несколько месяцев.
От «Баварии» не было предложений по новому контракту Левандовского. Он просто хочет в новый клуб через 8 лет. Ему 34 года, и он хочет осуществить свою мечту».
Для Роберта «Бавария» — это уже история. «Бавария» потеряла Роберта не только как футболиста, но и как человека», — приводит слова Захави Bild.
Напомним, Левандовски перешёл в мюнхенскую «Баварию» из дортмундской «Боруссии» в 2014 году. Контракт 33-летнего польского нападающего с клубом истекает в июне 2023 года. В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 34 матчах немецкой Бундеслиги, забил 35 голов и отдал три результативные передачи.
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