«Вильярреал» стал первым клубом, который представит Испанию в Лиге конференций

«Вильярреал» обыграл в гостях «Барселону» со счётом 2:0 и занял седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. Таким образом, «жёлтая субмарина» станет первым испанским клубом, который примет участие в Лиге конференций.
В этом сезоне «Вильярреал» дошёл до 1/2 финала, где уступил по сумме двух матчей английскому «Ливерпулю» (0:2, 2:3).
Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 41-й минуте отличился полузащитник Альфонсо Педраса, ему ассистировал Даниэль Парехо. На 55-й минуте забил другой хавбек «Вильярреала» — Мой Гомес.
«Барселона» завоевала серебряные медали первенства. Каталонцы заняли второе место, набрав 73 очка в 38 турах. «Вильярреал» с 59 очками расположился на седьмой строчке, которая позволит «жёлтой субмарине» сыграть в следующем розыгрыше Лиги конференций. Чемпионом Испании стал мадридский «Реал», «сливочные» набрали 86 очков.
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