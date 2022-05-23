«Вильярреал» стал первым клубом, который представит Испанию в Лиге конференций

«Вильярреал» обыграл в гостях «Барселону» со счётом 2:0 и занял седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. Таким образом, «жёлтая субмарина» станет первым испанским клубом, который примет участие в Лиге конференций.



В этом сезоне «Вильярреал» дошёл до 1/2 финала, где уступил по сумме двух матчей английскому «Ливерпулю» (0:2, 2:3).

Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 41-й минуте отличился полузащитник Альфонсо Педраса, ему ассистировал Даниэль Парехо. На 55-й минуте забил другой хавбек «Вильярреала» — Мой Гомес.



«Барселона» завоевала серебряные медали первенства. Каталонцы заняли второе место, набрав 73 очка в 38 турах. «Вильярреал» с 59 очками расположился на седьмой строчке, которая позволит «жёлтой субмарине» сыграть в следующем розыгрыше Лиги конференций. Чемпионом Испании стал мадридский «Реал», «сливочные» набрали 86 очков.