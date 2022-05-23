Симоне Индзаги: поздравляю «Милан», но горжусь «Интером»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги подвёл итоги чемпионата Италии для своей команды, а также поздравил «Милан» с завоеванием трофея.

«Я думаю, что главное — это гордость за то, как болельщики приветствовали нас сегодня на стадионе и их аплодисменты по окончании встречи.

Поздравляю команду с отличным сезоном, который мог бы стать экстраординарным в случае победы в чемпионате. Я поздравляю «Милан» с тем, что он набрал 86 очков, но также поздравляю и нас, потому что 84 — это не то, к чему можно придираться. Я горжусь этой командой, мы добились больших успехов, как и «Милан».

Это был долгий путь, позитивный, но я не могу отрицать, что никому не нравится финишировать вторым. Самое большое удовлетворение было от прогнозов, что мы финишируем вне первой четвёрки, но потом эти же люди к январю говорили, что мы добудем скудетто. С тех пор как я приехал, мнение об «Интере» изменилось, и это благодаря нашей работе», — приводит слова Индзаги Football Italia.

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