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Сайманов: «Краснодар» был инициатором, чтобы прекратить чемпионат. Говорили, клуб снимется

Сайманов: «Краснодар» был инициатором, чтобы прекратить чемпионат. Говорили, клуб снимется
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Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о переговорах по поводу возможного изменения регламента РПЛ.

«Два года подряд практически единогласно команды приняли решение и отправили его в РФС, чтобы увеличить количество команд до 18. Все клубы признавали необходимость увеличения лиги до 18 команд.

В этом году 2 марта ушли игроки «Краснодара» и мы предложили собраться. «Краснодар» был тоже инициатором, чтобы даже прекратить чемпионат. Хашиг даже говорил, что команда снимется.

Я знал, что у меня игроки уйдут, знал, что нужно будет огласить мораторий на вылет.

22 марта провели в очном формате встречу руководителей клубов РПЛ. Было 10 клубов за введение моратория, 5 – против. 23 собрались снова, чтобы решить вопрос с мораторием. После этого продолжили играть, всё нормально. Даже если сейчас играл бы в стыковых матчах, сказал бы то же самое», — передаёт слова Сайманова корреспондент «Чемпионата».

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