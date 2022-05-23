Гендиректор «Рубина»: надеюсь, примут решение о расширении РПЛ. Команду пока не распускали

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов выразил надежду на расширение Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Очень надеюсь, что исполком РФС примет решение о расширении. Команду пока не распускали», — передаёт слова Сайманова корреспондент «Чемпионата».

Напомним, исполком Российского футбольного союза (РФС) должен состояться завтра, 24 мая.

Казанская команда в 30-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) проиграла дома «Уфе» (1:2) и уступила башкирской команде место в cтыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе страны.



РФС уже опубликовал расписание стыковых матчей за место в чемпионате России. «Оренбург» сыграет с «Уфой», а «СКА-Хабаровск» — с «Химками». Первые матчи пройдут 25 мая, ответные — 28 мая.