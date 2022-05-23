«Урал» выкупит Лео Гогличидзе у «Краснодара»
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«Урал» выкупит контракт защитника Лео Гогличидзе у «Краснодара». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Урал» активирует опцию выкупа, которая была прописана в арендном соглашении. О сделке будет объявлено в ближайшее время.
Напомним, Гогличидзе перешёл в «Урал» из «Краснодара» на правах аренды в прошлом году. В нынешнем сезоне 24-летний защитник принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
«Урал» в 30 матчах набрал 33 очка и занял 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал «Зенит». Санкт-петербургский клуб в восьмой раз в истории завоевал этот титул, не учитывая победу в первенстве СССР.
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