Карпин: никакого реваншизма к «Спартаку» у меня нет. Не надо путать клуб и Федуна

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о московском «Спартаке».



«К «Спартаку» чувства реваншизма нет. И не надо путать «Спартак» и Федуна. «Спартак» был, есть и будет — до, во время и после Федуна.



Старостин был в клубе больше 50 лет. И что, после Старостина «Спартак» умер? Нет. Когда Федуна не будет, «Спартак» всё равно будет. И никакого реваншизма, вы как сказали, к «Спартаку» у меня нет и быть не может. Я «Спартаку» отдал больше всего лет своей профессиональной жизни», — приводит слова Карпина Sport24.

Во время игровой карьеры Карпин выступал за «Спартак» с 1990 по 1994 год. С 2008 по 2014 год Карпин работал в структуре московского клуба на постах генерального директора и главного тренера.