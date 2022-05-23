Карпин: никакого реваншизма к «Спартаку» у меня нет. Не надо путать клуб и Федуна
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о московском «Спартаке».
«К «Спартаку» чувства реваншизма нет. И не надо путать «Спартак» и Федуна. «Спартак» был, есть и будет — до, во время и после Федуна.
Старостин был в клубе больше 50 лет. И что, после Старостина «Спартак» умер? Нет. Когда Федуна не будет, «Спартак» всё равно будет. И никакого реваншизма, вы как сказали, к «Спартаку» у меня нет и быть не может. Я «Спартаку» отдал больше всего лет своей профессиональной жизни», — приводит слова Карпина Sport24.
Во время игровой карьеры Карпин выступал за «Спартак» с 1990 по 1994 год. С 2008 по 2014 год Карпин работал в структуре московского клуба на постах генерального директора и главного тренера.
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