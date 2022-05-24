Тухель — о смене владельца «Челси»: изо всех сил пытаюсь приспособиться к новой ситуации
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Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель высказался о смене владельца клуба.
«Думаю, в течение следующих нескольких дней до нас дойдёт, что это происходит. Я изо всех сил пытаюсь приспособиться к новой ситуации. Это случится, причём достаточно скоро, но пока всё остаётся на своих местах. Думаю, что владелец сменится, и тогда можно будет обсуждать новый этап в истории клуба», — приводит слова Тухеля Football.London.
Кто покинет «Челси» летом 2022 года?
Напомним, 10 марта против владельца «Челси» миллиардера Романа Абрамовича были введены санкции правительством Великобритании. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб. Главный претендент на покупку команды — американский миллиардер Тодд Боули.
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