Ибрагимович: я дал обещание вернуть «Милан» туда, где он должен быть, и мне это удалось

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о победе команды в чемпионате Италии сезона-2021/2022 и напомнил, что выполнил своё обещание.

«В последний раз, когда «Милан» выигрывал, я был в команде, и сейчас я снова здесь. Два с половиной года назад я дал обещание вернуть «Милан» туда, где он должен быть, и мне это удалось, хотя многие не верили.

Что насчет будущего? Я буду играть ещё 10 лет и заработаю больше денег. На самом деле, нужно поправить здоровье, и тогда будет более понятно, как обстоят дела. Боюсь завершать карьеру, но, по крайней мере, если и буду заканчивать, то сделаю это, когда захочу», — приводит слова Ибрагимовича сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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Напомним, «Милан» одержал победу в чемпионате Италии впервые с сезона-2010/2011. В нынешнем сезоне Серии А Ибрагимович сыграл 23 матча, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.