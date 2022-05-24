Испанский нападающий Альваро Мората хочет завершить карьеру в «Ювентусе», сообщает La Gazetta dello Sport.
По информации источника, главный тренер команды Массимилиано Аллегри тоже заинтересован в том, чтобы испанец остался в клубе.
Ранее Marca сообщила, что туринский клуб уведомил 29-летнего нападающего, что не будет выкупать его у мадридского «Атлетико». «Ювентус» арендовал Морату два года назад. В соглашении была прописана опция выкупа за € 35 млн.
Теперь испанец должен вернуться в «Атлетико», однако в планы главного тренера команды Диего Симеоне он не входит. Контракт с мадридцами действует до лета 2023 года.
В текущем сезоне Мората сыграл за «Ювентус» 48 матчей во всех турнирах, забив 12 голов, а также отдав семь результативных передач.
- 24 мая 2022
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