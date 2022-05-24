Колосков: найдут ли клубы деньги для Кубка лиги? Я со своей пенсией вряд ли помогу
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал возможное создание нового турнира Кубка лиги, а также рассказал, как он относится к возможному расширению Российской Премьер-Лиги.
«Хотелось бы, чтобы был Кубок лиги, главное — найти деньги. Найдут ли? Мне бы хотелось. Я со своей пенсией вряд ли помогу обеспечить финансирование.
Отрицательно отношусь к желанию клубов расширить лигу. Девять клубов — против, семь — за. Логика простая: они не хотят вылетать. Они не вредители, просто им не удалось», — передаёт слова Колоскова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, сегодня, 24 мая, состоится заседание исполкома РФС, на котором будет рассмотрен вопрос возможного расширения РПЛ.
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