Колосков: найдут ли клубы деньги для Кубка лиги? Я со своей пенсией вряд ли помогу

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал возможное создание нового турнира Кубка лиги, а также рассказал, как он относится к возможному расширению Российской Премьер-Лиги.



«Хотелось бы, чтобы был Кубок лиги, главное — найти деньги. Найдут ли? Мне бы хотелось. Я со своей пенсией вряд ли помогу обеспечить финансирование.



Отрицательно отношусь к желанию клубов расширить лигу. Девять клубов — против, семь — за. Логика простая: они не хотят вылетать. Они не вредители, просто им не удалось», — передаёт слова Колоскова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 24 мая, состоится заседание исполкома РФС, на котором будет рассмотрен вопрос возможного расширения РПЛ.