РПЛ сохранит действующий формат в следующем сезоне. Расширения до 18 команд не будет

Российская Премьер-Лига сохранит действующий формат в следующем сезоне – турнир пройдёт в два круга с участием 16 клубов. Такое решение принял исполком Российского футбольного союза, информирует пресс-служба РФС.

Напомним, ранее появилась информация о том, что 9 клубов Российской Премьер-Лиги обратились в Российский футбольный союз (РФС) по поводу возможного расширения лиги до 18 команд. В число тех, кто против расширения, вошли «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Крылья Советов», «Спартак» и «Нижний Новгород». Также рассматривалась перспектива внедрения моратория на вылет.

Стоит отметить, что клубы, выступившие против расширения РПЛ, поддержали идею создания в России нового турнира — Кубка лиги.