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РФС установил сроки поиска спонсоров для Кубка лиги

РФС установил сроки поиска спонсоров для Кубка лиги
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Исполком Российского футбольного союза установил срок доработки, просчёта финансовой модели Кубка лиги и заключения контрактов с основными спонсорами до 15 июля 2022 года.

Пресс-служба РФС сообщает, что турнир может заполнить освободившиеся еврокубковые игровые слоты высокоинтенсивными матчами и дать возможность дополнительного коммерческого заработка для клубов РПЛ.

РФС принял решение по будущему российского футбола. Онлайн с исторического заседания РФС принял решение по будущему российского футбола. Онлайн с исторического заседания

Напомним, РФС также принял решение о сохранении действующего формата Российской Премьер-Лиги на следующий сезон — расширения до 18 команд не будет.

Ранее появилась информация о том, что 9 клубов Российской Премьер-Лиги обратились в Российский футбольный союз (РФС) по поводу возможного расширения лиги до 18 команд. В число тех, кто против расширения, вошли «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Крылья Советов», «Спартак» и «Нижний Новгород». Также рассматривалась перспектива внедрения моратория на вылет.

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