«Бавария» объявила о продлении контракта Мануэля Нойера роликом с козлом
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Мюнхенская «Бавария» необычным способом объявила о продлении контракта с вратарём Мануэлем Нойером. В видеоролике, посвящённом продлению соглашения, появляется козёл. Это аналогия на популярное английское сокращение G.O.A.T – «величайший игрок всех времён» (с англ. Goat – козёл). Ролик опубликован в соцсетях мюнхенского клуба.
На видео сначала появляется козёл и надпись о продлении контракта с величайшим вратарём (G.O.A.T.keeper) до 2024 года. Затем в кадре появляется сам Мануэль Нойер.
Напомним, Нойер перешёл в «Баварию» из гельзенкирхенского «Шальке» в 2011 году. В нынешнем сезоне немецкий вратарь в 37 матчах во всех турнирах пропустил 34 мяча и 14 раз сыграл «на ноль». С 2009 года Нойер вызывается в национальную команду Германии.
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