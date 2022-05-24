Леонид Федун отказался отвечать на вопросы журналистов после исполкома РФС

Владелец «Спартака» Леонид Федун не стал отвечать на вопросы прессы после заседания исполкома Российского футбольного союза, передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Российская Премьер-Лига сохранит действующий формат в следующем сезоне: турнир пройдёт в два круга с участием 16 клубов. Такое решение принял исполком Российского футбольного союза.

Ранее появилась информация о том, что 9 клубов Российской Премьер-Лиги обратились в Российский футбольный союз (РФС) по поводу возможного расширения лиги до 18 команд. В число тех, кто против расширения, вошли «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Крылья Советов», «Спартак» и «Нижний Новгород». Также рассматривалась перспектива внедрения моратория на вылет.