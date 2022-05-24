АПЛ пока не приняла решения о запрете на показ своих матчей в России в следующем сезоне

Английская Премьер-лига пока не приняла окончательного решения в вопросе телевизионных трансляций своих матчей в России в сезоне-2022/2023, информирует The Athletic.

Со следующего сезона права на трансляцию матчей АПЛ в России должны были перейти к телекомпании «Матч». По сведениям источника, российский вещатель заключил с английской Премьер-лигой шестилетнее соглашение на сумму порядка € 50 млн.

В настоящее время АПЛ не предприняла никаких действий в преддверии следующего сезона, чтобы запретить показ своих игр в России, отказавшись от денег за продажу телеправ.

Напомним, в марте 2022 года АПЛ запретила трансляции своих матчей сезона-2021/2022 в России.

2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.