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РФС рассматривал формат Премьер-Лиги с делением на две восьмёрки

РФС рассматривал формат Премьер-Лиги с делением на две восьмёрки
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Президент РФС Александр Дюков сообщил, что на заседании исполкома организации рассматривался новый формат Премьер-Лиги с делением на две восьмёрки.

«На заседании исполкома были рассмотрены годовые отчёты, отчёт исполнения годового бюджета и утверждены итоги сезона. Также сделан прогноз на 2023 год и одобрены изменения в устав.

Сегодня был рассмотрен сценарий следующего сезона Премьер-Лиги. Принято решение оставить тот же формат, что и в нынешнем сезоне — турнир пройдёт в два круга с участием 16 команд».

Рабочая группа рассматривала различные форматы РПЛ — в том числе деление на две восьмёрки. Но решили сохранить 16 клубов и 30 туров с гладким чемпионатом», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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