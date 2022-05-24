Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария предложил свои услуги «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, представители 34-летнего аргентинского футболиста связались с руководством каталонского клуба и предложили услуги Ди Марии. Действующий контракт Ди Марии с «ПСЖ» истекает 1 июня, после чего аргентинец сможет перейти в другой клуб на правах свободного агента. Сообщается, что «Барселона» сомневается в подписании контракта с хавбеком из-за его возраста.
Напомним, Ди Мария стал футболистом «ПСЖ» в 2015 году. С тех пор в 294 матчах во всех турнирах он забил 93 гола и отдал 119 результативных передач. Ранее Ди Мария выступал в составе «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала», «Бенфики» и «Росарио Сентраль».
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