Вадим Евсеев: «Рубин» посыпался, а «Краснодар» сумел компенсировать потери

Главный главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев прокомментировал вылет «Рубина» в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

«РФС принимает решение не расширять лигу, я могу с ним только согласиться. Там сидят умные люди, которые принимают решения. Но если ты и хочешь поменять регламент, то делай это перед сезоном, а не после него. Да, «Рубин» вылетает, его покинули легионеры. А как же «Краснодар»? Почему-то там сумели компенсировать потери. При этом до их ухода клуб был на восьмом месте, а закончили чемпионат они четвёртыми. Это тоже много о чём говорит. «Химки» шли на последнем месте до зимней паузы, от них ушли легионеры, а они даже сумели покинуть зону стыковых матчей.



«Рубин» же посыпался, и не нужно говорить только о потерях, нужно было работать. Почему не подтянули резервы, ведь сколько было разговоров о школе Бердыева и тому подобное? Как можно говорить про отсутствие качественных воспитанников, если вы знаете, что самые талантливые игроки со всей России всё равно едут в московские академии?» – цитирует Евсеева «БИЗНЕС Online».

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