Вадим Евсеев: «Рубин» посыпался, а «Краснодар» сумел компенсировать потери

Главный главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев прокомментировал вылет «Рубина» в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
«РФС принимает решение не расширять лигу, я могу с ним только согласиться. Там сидят умные люди, которые принимают решения. Но если ты и хочешь поменять регламент, то делай это перед сезоном, а не после него. Да, «Рубин» вылетает, его покинули легионеры. А как же «Краснодар»? Почему-то там сумели компенсировать потери. При этом до их ухода клуб был на восьмом месте, а закончили чемпионат они четвёртыми. Это тоже много о чём говорит. «Химки» шли на последнем месте до зимней паузы, от них ушли легионеры, а они даже сумели покинуть зону стыковых матчей.
«Рубин» же посыпался, и не нужно говорить только о потерях, нужно было работать. Почему не подтянули резервы, ведь сколько было разговоров о школе Бердыева и тому подобное? Как можно говорить про отсутствие качественных воспитанников, если вы знаете, что самые талантливые игроки со всей России всё равно едут в московские академии?» – цитирует Евсеева «БИЗНЕС Online».
По цене Холанда. Футболисты, которых купили за € 75 млн:
- 24 мая 2022
-
21:41
-
21:20
-
21:13
-
21:09
-
21:05
-
21:03
-
21:00
-
20:56
-
20:48
-
20:37
-
20:36
-
20:25
-
20:14
-
20:13
-
20:07
-
19:51
-
19:47
-
19:41
-
19:41
-
19:18
-
19:10
-
19:03
-
18:58
-
18:50
-
18:45
-
18:24
-
18:21
-
18:17
-
18:16
-
18:15
-
18:00
-
18:00
-
17:59
-
17:57
-
17:52