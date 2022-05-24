Стало известно, что экс-президент Франции Саркози сказал Мбаппе, чтобы тот остался в «ПСЖ»

Бывший президент Франции Николя Саркози советовал нападающему Килиану Мбаппе остаться в «Пари Сен-Жермен», сообщает RMC Sport.



«Ты не выиграл Лигу чемпионов с «ПСЖ». Кое-кто выигрывал её 13 раз. Ты — человек вызовов», — сказал Саркози в разговоре с Мбаппе.



Напомним, Мбаппе отказался от перехода в новую команду и заключил новое соглашение с «ПСЖ». Новый контракт форварда с французским клубом рассчитан до июня 2025 года.



Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды в 2017 году, а через год заключил полноценный контракт с парижанами. В сезоне-2021/2022 23-летний нападающий принял участие в 35 матчах французской Лиги 1, забил 28 голов и отдал 17 результативных передач. С 2017 года Мбаппе вызывается в сборную Франции.