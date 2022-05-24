Стало известно, что экс-президент Франции Саркози сказал Мбаппе, чтобы тот остался в «ПСЖ»
Поделиться
Бывший президент Франции Николя Саркози советовал нападающему Килиану Мбаппе остаться в «Пари Сен-Жермен», сообщает RMC Sport.
«Ты не выиграл Лигу чемпионов с «ПСЖ». Кое-кто выигрывал её 13 раз. Ты — человек вызовов», — сказал Саркози в разговоре с Мбаппе.
Напомним, Мбаппе отказался от перехода в новую команду и заключил новое соглашение с «ПСЖ». Новый контракт форварда с французским клубом рассчитан до июня 2025 года.
Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды в 2017 году, а через год заключил полноценный контракт с парижанами. В сезоне-2021/2022 23-летний нападающий принял участие в 35 матчах французской Лиги 1, забил 28 голов и отдал 17 результативных передач. С 2017 года Мбаппе вызывается в сборную Франции.
Комментарии
- 24 мая 2022
-
23:22
-
22:59
-
22:54
-
22:44
-
22:35
-
22:34
-
22:16
-
22:13
-
21:53
-
21:41
-
21:20
-
21:13
-
21:09
-
21:05
-
21:03
-
21:00
-
20:56
-
20:48
-
20:37
-
20:36
-
20:25
-
20:14
-
20:13
-
20:07
-
19:51
-
19:47
-
19:41
-
19:41
-
19:18
-
19:10
-
19:03
-
18:58
-
18:50
-
18:45
-
18:24
Партнерский контент