Защитник «Ромы» Манчини: думали, что Лига конференций — это «кубок шуток»

Защитник «Ромы» Джанлука Манчини отметил важность финала Лиги конференций УЕФА.



«Честно говоря, с самого начала сезона мы думали, что играть в Лиге конференций будет легко. Конечно, нашей целью было выйти в финал.



Мы думали, что групповой этап будет простым, думали, что это будет «кубок шуток», но после тяжёлого поражения в матче с «Будё-Глимт» мы были сосредоточены на каждой следующей игре. Остался последний рубеж, чтобы совершить что-то уникальное. Это самая важная игра в моей карьере. Я играл в финале Кубка Италии, но в Европе всё по-другому. Труднее добраться до финала», — приводит слова Манчини Goal.com.



Финал Лиги конференций «Рома» — «Фейеноорд» состоится завтра, 25 мая, на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране (Албания). Начало встречи — в 22:00 мск.