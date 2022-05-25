Президент «Барселоны» Лапорта раскритиковал агента Гави за затягивание переговоров

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта недоволен действиями агента полузащитника команды Гави.
«Мы не можем понять, почему агент Гави пытается оттянуть продление контракта. Мы продолжаем ждать», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что Гави близок к заключению нового соглашения с каталонским клубом.
Напомним, что 17-летний полузащитник выступает за основную команду «Барселоны» с 2021 года. В прошедшем сезоне Гави сыграл в 47 матчах во всех турнирах, забив два гола, а также отдав пять результативных передач. С прошлого года Гави вызывается в национальную команду Испании.
«Барселона» набрала 73 очка в 38 матчах и заняла 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Ранее чемпионом страны досрочно стал «Реал».
- 25 мая 2022
-
05:27
-
05:21
-
04:38
-
04:17
-
04:08
-
03:38
-
03:34
-
03:19
-
03:14
-
02:38
-
02:04
-
01:43
-
01:22
-
01:00
-
00:56
-
00:42
-
00:38
-
00:24
-
00:24
-
00:03
- 24 мая 2022
-
23:59
-
23:58
-
23:45
-
23:26
-
23:22
-
22:59
-
22:54
-
22:44
-
22:35
-
22:34
-
22:16
-
22:13
-
21:53
-
21:41
-
21:20