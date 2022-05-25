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Президент «Барселоны» Лапорта раскритиковал агента Гави за затягивание переговоров

Президент «Барселоны» Лапорта раскритиковал агента Гави за затягивание переговоров
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта недоволен действиями агента полузащитника команды Гави.

«Мы не можем понять, почему агент Гави пытается оттянуть продление контракта. Мы продолжаем ждать», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Гави близок к заключению нового соглашения с каталонским клубом.

Напомним, что 17-летний полузащитник выступает за основную команду «Барселоны» с 2021 года. В прошедшем сезоне Гави сыграл в 47 матчах во всех турнирах, забив два гола, а также отдав пять результативных передач. С прошлого года Гави вызывается в национальную команду Испании.

«Барселона» набрала 73 очка в 38 матчах и заняла 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Ранее чемпионом страны досрочно стал «Реал».

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