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Жозе Моуринью поделился ожиданиями перед финалом Лиги конференций

Жозе Моуринью поделился ожиданиями перед финалом Лиги конференций
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился ожиданиями перед матчем финала Лиги конференций с «Фейеноордом».

«Это финал. Ничего другого на уме до матча у меня не будет. Этот финал для меня словно первый. Ничто в этом плане не изменилось. Если мы победим, то я стану первым, кто выиграет все европейские трофеи. Но это только в том случае, если мы победим. Не верю в волшебные снадобья и заклинания. Ничего дополнительного тут не сделаешь, надо просто быть командой, отдавая себе отчёт о своих сильных качествах и пределах возможностей.

История про Особенного — это из прошлого. Тогда было ещё начало моей карьеры. Когда становишься старше и стабильнее, то больше думаешь о других и меньше о себе. Я не верю в магию. Когда подходишь к финалу по итогам сезона, то вся работа уже сделана. Наступает момент проявить себя команде, а не отдельным индивидуальностям», — приводит слова Моуринью пресс-служба УЕФА.

Финал Лиги конференций состоится уже сегодня, 25 мая. Начало встречи – в 22:00 мск

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