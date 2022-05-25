Жозе Моуринью поделился ожиданиями перед финалом Лиги конференций

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился ожиданиями перед матчем финала Лиги конференций с «Фейеноордом».



«Это финал. Ничего другого на уме до матча у меня не будет. Этот финал для меня словно первый. Ничто в этом плане не изменилось. Если мы победим, то я стану первым, кто выиграет все европейские трофеи. Но это только в том случае, если мы победим. Не верю в волшебные снадобья и заклинания. Ничего дополнительного тут не сделаешь, надо просто быть командой, отдавая себе отчёт о своих сильных качествах и пределах возможностей.



История про Особенного — это из прошлого. Тогда было ещё начало моей карьеры. Когда становишься старше и стабильнее, то больше думаешь о других и меньше о себе. Я не верю в магию. Когда подходишь к финалу по итогам сезона, то вся работа уже сделана. Наступает момент проявить себя команде, а не отдельным индивидуальностям», — приводит слова Моуринью пресс-служба УЕФА.



Финал Лиги конференций состоится уже сегодня, 25 мая. Начало встречи – в 22:00 мск