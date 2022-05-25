Родриго – о Мбаппе: в «Реале» все хотели, чтобы этот трансфер состоялся

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс выразил сожаления из-за несостоявшегося трансфера французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Киллиана Мбаппе.
«В «Реале» все хотели, чтобы этот трансфер состоялся. Но сейчас важнее финал Лиги чемпионов», — приводит слова Родриго Marca
Напомним, Мбаппе отказался от перехода в новую команду и заключил новое соглашение с «ПСЖ». Новый контракт форварда с французским клубом рассчитан до июня 2025 года.
Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды в 2017 году, а через год заключил полноценный контракт с парижанами. В сезоне-2021/2022 23-летний нападающий принял участие в 35 матчах французской Лиги 1, забил 28 голов и отдал 17 результативных передач. С 2017 года Мбаппе вызывается в сборную Франции.
- 25 мая 2022
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